Perugia, ubriaco si schianta sul Raccordo: traffico in tilt per ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Giornata caratterizzata da almeno quattro feriti lungo le principali strade di Perugia e provincia. Tre incidenti che hanno causato come detto il ferimento delle persone rimaste coinvolte, a quanto si apprende nessuna in modo particolarmente grave, e anche lunghe code soprattutto lungo il Raccordo Perugia-Bettolle.Dove nel pomeriggio di ieri si è registrato l’incidente più grave, avvenuto in direzione Perugia e tra gli svincoli di Olmo e Ferro di Cavallo. Un uomo alla guida di un’auto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, con la macchina finita fuori strada e rimasta pericolosamente in bilico su quel tratto di Raccordo. Immediato l’intervento delle pattuglie della polizia stradale e dei tecnici dell’Anas. Secondo le prime risultanze, gli accertamenti con l’alcol test avrebbero dato esito positivo. L’uomo è stato portato in ospedale per avere un ulteriore riscontro circa le sue condizioni psicofisiche e anche perché rimasto ferito. Immediato è scattato il ritiro della patente di guida.Gli altri due incidenti si sono registrati lungo la Flaminia all’altezza di San Giovanni Profiamma, con due persone rimaste ferite, mentre lungo la E45 nella zona di Todi l’esplosione del pneumatico di un camion ha portato al ferimento del conducente di un’auto centrata dallo stesso pneumatico.