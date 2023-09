Venerdì 8 Settembre 2023, 08:25

PERUGIA -

«Questa strada è abbandonata, serve una immediata cura del verde per restituire decoro e la meravigliosa vista panoramica che c’è da questo punto». Sulla parte alta della Piaggia Colombata, oggetto di lavori eseguiti nel corso del 2021, l’associazione culturale Porta Santa Susanna rilancia un chiaro appello per la manutenzione della zona. Parlando ancora di un «forte rammarico», l’aveva già fatto mesi fa, verso metà aprile, ma l’invito a mettere mano al verde di quel tratto, oggi ad accesso regolamentato, è caduto nel vuoto. Visto che nessuno ha alzato un dito per migliorare il decoro di quella via, l’associazione torna alla carica per cercare di sensibilizzare le istituzioni.

Il quadro è semplice: «Bene i lavori fatti, ma serve manutenzione sul verde, che è certamente bello senza cura sta invadendo tutto». Il nodo principale riguarda soprattutto la parte più alta della via, quella a ridosso delle scalette dove la vegetazione nata spontaneamente ha preso letteralmente il sopravvento. Piccoli arbusti sono diventati alberi, ostruendo anche «la bella vista panoramica che c’era da questo punto». Il capitolo del verde è dolente da cima a fondo: anche nella zona adiacente il pilomat che permette l’accesso al tratto, è un fiorire di erbacce. La mancanza di cura ha fatto muovere l’associazione, che punta con forza ad ottenere un intervento. L’impegno di Porta Santa Susanna è motivato dal fatto che quell’intervento di rilancio era partito anche grazie all’impegno della stessa associazione, che da sempre si occupa della cura del proprio territorio. «Senza l’interessamento dell’associazione questo progetto non sarebbe partito». «Questo è un punto di grande passaggio», aggiunge Porta Santa Susanna parlando dell’utilità del tratto che si sviluppa dall’incrocio con via Maturanzio fino alle scalette di collegamento con viale Pellini. Proprio per questo, oltre al verde, ci sarebbe anche da mettere mano alle scale stesse, in alcuni punti danneggiate, così come al marciapiede lungo viale Pellini, in più parti rovinato e pericoloso soprattutto per anziani, disabili e genitori, ma più in generale tutti i pedoni che lì rischiano davvero di fare una caduta.

Quel tratto di Piaggia era stato riqualificato grazie ad un intervento, eseguito nel 2021, nato da una sinergia pubblico-privato. I report del Comune parlavano di 84mila euro a carico della parte privata ed un contributo dell’ente di circa 25mila euro. I cittadini ricordano anche le immagini dei rendering che illustravano i lavori dove «il verde appariva molto più curato». In realtà però, nelle aiuole a bordo strada, erbacce di ogni tipo hanno preso il sopravvento. Dalla situazione attuale di abbandono pare ancora una volta l’appello per la manutenzione.