Perugia, la protesta contro la decisione della Regione di vietare l'aborto in day-hospiyal

Ultimo aggiornamento: 18:20

PERUGIA - Circa duemila, non solo donne, sfidano la pioggia per protestare contro la delibera della Regione Umbria che vieta l'aborto in day-hospital ed impone tre giorni di ricovero in ospedale. Dalle polemiche politiche dei giorni scorsi alla manifestazione di domenica pomeriggio, in piazza IV Novembre, a pochi metri dal palazzo della giunta regionale. «Vogliamo garantita la liberà di autodeterminazione». E poi ancora: «La Regione deve sostenere i consultori e lasciare gli ospedali per curare malattie gravi, non rendere ancora più difficili le scelte delle donne». La protesta è stata organizzata dalla "Rete umbra per l'autodeterminazione" ed ha raccolto l'adesione di molte associazioni.