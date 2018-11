Perugia, poca sicurezza in mega cantiere:imprese nei guai

PERUGIA - Dieci violazioni per il mancato rispetto delle norme di sicurezza sono state contestate durante un blitz di polizia, polizia scientifica, ispettorato del lavoro e polizia stradale in un cantiere edile che si trova non lontano proprio dalla questura. Le risultanze del controllo e delle infrazioni verranno segnalate alla Procura della Repubblica. Sono stati controllati 67 lavoratori, anche stranieri, tutti identificati e in regola, informa una nota della questura, con il permesso di soggiorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA