Sabato 13 Maggio 2023, 12:00

È ufficiale, in piazza del Circo torna un mercatino. Non un mercato alimentare e agricolo, che per ora rimane solo un lontano ricordo dopo il trasferimento delle attività dalla piazza al Mercato Coperto, ma un appuntamento dedicato agli appassionati di abbigliamento e arredamento, riutilizzando anche quello che è fermo nell’armadio e rischia di essere buttato. Si chiamerà “I love vintage centro Perugia” e c’è anche una data di inizio: sabato 27 maggio. Per ora, quello con vintage, sarà un appuntamento mensile poi, valutando il risultato, si vedrà. Non è escluso che in alcuni periodi dell’anno l’evento possa replicarsi anche più volte in uno stesso mese.

LA PIAZZA

L’esigenza di ripopolare piazza del Circo, nei mesi scorsi, è arrivata dai residenti dei Porta Eburnea che da tempo avevano chiesto all’amministrazione comunale la possibilità di mettere in campo un nuovo mercato rionale e, quindi, riempire e creare movimento in uno spazio inutilizzato, vuoto, ma con delle buone potenzialità. Quello che ora è un non luogo. Sì, perché quando c’erano la macelleria, la pescheria e i venditori di frutta e verdura, gli affari qua si facevano. Non solo con i residenti del quartiere, ma anche con i lavoratori del centro storico e che attraversando la piazza raggiungevano il luogo di lavoro. E ora che la piazza è in abbandono, da quando le attività commerciali sono tornare al Mercato Coperto, non solo si sente la necessità di ripopolarla, ma anche di riproporre quel presidio sociale in grado di allontanare malintenzionati e cattive frequentazioni. Perché bisogna ammetterlo, in alcune fasce orarie, qui in piazza del Circo, le frequentazioni non sono proprio consigliabili.

SHOPPING

Il resto l’ha fatto il Consorzio Perugia in Centro, che raduna i commercianti dell’acropoli, in collaborazione con il Comune, con Ilenia Votini di Spaziovintage, il tempio del vintage in via della Pallotta, e Catia Raffaella Azzarelli di Arte facendo. Due nomi che, come dicono i bene informati, per questo tipo di eventi rappresenterebbero una garanzia. Una mostra mercato dedicata agli appassionati di abbigliamento e accessori vintage, modernariato e complementi d’arredo. Come a dire che i residenti di Porta Eburnea, dopo aver perso le attività commerciali del Mercato Scoperto, hanno avuto la meglio. La formula è quella già rodata proprio nei giorni scorsi al Percorso Verde di Pian di Massiano. A riempire piazza del Circo, quindi, saranno stand di artigianato, collezionismo, arte, second hand e vintage al servizio degli appassionati della caccia all’affare. Ora mancano solo i dettagli sull’evento, ma l’ufficialità è praticamente arrivata nelle scorse ore. Tra queste il via del mercatino a fine mese.