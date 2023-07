Da Perugia oltre 400 ragazzi pronti a partire per la giornata della gioventù a Lisbona

PERUGIA - Sono più di 400 i giovani dell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve che, con altrettanti coetanei delle altre diocesi umbre, partiranno per la giornata mondiale della gioventù di Lisbona la sera del 24 luglio.

I perugino-pievesi si ritroveranno nella chiesa parrocchiale Santa Famiglia di Nazareth di San Sisto, dove, insieme ai loro accompagnatori, animatori, parroci, viceparroci, seminaristi e religiose parteciperanno alla celebrazione eucaristica d'inizio pellegrinaggio presieduta dall'arcivescovo Ivan Maffeis.

«Vivranno - si sottolinea in una nota dell'Archidiocesi - 15 giorni all'insegna della condivisione fraterna, della conoscenza e dell'accoglienza delle famiglie e delle diocesi portoghesi che li attendono con grande entusiasmo, del cammino scandito da preghiera e catechesi verso una meta preziosa, l'incontro con il Papa, e avranno come ultima tappa del pellegrinaggio il Santuario di Lourdes (7-8 agosto), altra significativa esperienza di fede».