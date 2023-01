Perugia, in Comune arrivate due offerte per gestire San Francesco al Prato

Sono arrivate due offerte per gestire in partnership con il Comune San Francesco al Prato. Il magnifico auditorium potrebbe aver trovato la strada per una fruizione completa. Ieri scadevano le domande per partecipare al bando e da quanto è trapelato sono state due le imprese che hanno messo nero su bianco la volontà di gestire quello spazio che è strategico non solo per la cultura cittadina. Dopo le anteprime con Uj, la sfida ingaggiata con i tarli, adesso quelle due offerte accendono una luce in fondo al tunnel.



Nel bando veniva sottolineato l’importanza del doppio binario: il percorso di visita monumentale, con spazi dotati di postazioni museali multimediali; e l’auditorium da 510 posti per ospitare eventi culturali. Infatti l’avviso del Comune spiegava come il progetto di avvio del processo di valorizzazione di San Francesco al Prato doveva «prevedere, quale contenuto minimo» attività di pubblico spettacolo e convegnistica e un percorso museale con biglietto di visita.A palazzo dei Priori avevano capito da qualche settimana che la gara poteva dare risposte importanti visto che c’erano stati cinque sopralluoghi di operatori interessati ala gestione. Il periodo di gestione è di nove anni (più eventuali tre). Per l’intero periodo di gestione e non solo per i tre anni di start-up come previsto inizialmente, verrà assegnato un contributo-corrispettivo annuo dell’ente in favore del partner privato pari a 70mila euro più Iva.