Perugia, notte di follia in centro: auto spaccate. Un arresto

PERUGIA - Notte di paura in centro tra piazza Ansidei, piazza Alfani, via Ulisse Rocchi e via Baldeschi. Balordi scatenati, residenti preoccupati, una decina di auto danneggiate con vetri spaccati e retrovisori staccati. Eppoi urla di donne. «Sono tornati gli spacciatori» denunciano i residenti. Qualcuno si è dovuto riparare in un locale nelle due ore di gueriglia. I carabinieri, alla fine, hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un ventunenne tunisino in Italia senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, dopo il controllo in un locale del centro, non ha esibito i documenti e aggredito un carabiniere ferendolo a un braccio.