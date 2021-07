Perugia, movida choc: coltellate in un bar del centro. Ci sono due un feriti

Domenica 11 Luglio 2021, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 11:32

PERUGIA - Due feriti per una lite è il bilancio della notte folle in centro. Stavolta è toccato a via della Viola essere sfregiata dai balordi. Un romeno è stato ferito al braccio e al costato, sotto l'ascella, dal rivale dopo uno scontro, forse acceso dall'alcol, in un bar. Ferito anche il proprietario del locale che ha cercato di dividere i contendenti. I due sono ricoverati in ospedale, l'aggressore è in fuga. Indaga la polizia che ha mandato sul posto gli agenti della squadra volante. Il fatto è avvenuto alle due di notte. I due feriti non sono in gravi condizini ma se la caveranno con pochi giorni di prognosi. E' l'ennesimo episodio di movida violenta in centro che da settimane sta preoccuopando e mettendo in allarme i residenti. E non solo.