PERUGIA - Il Love Film Festival è pronto a vivere una frizzante quinta edizione, con il consueto parterre di ospiti internazionali e una serie di iniziative collaterali dedicate a vari temi legati all’amore. Dal 2 al 6 maggio il capoluogo umbro ospiterà attrici, come“La ciociara” di, attori, a partire dal leggendario, registi, come, ma anche personaggi del piccolo schermo come la conduttrice de La domenica sportivache sarà la madrina dell’edizione 2019. Inoltre la kermesse ideata dasi conferma essere uno strumento per trattare temi attuali, con focus dedicati quest’anno a innovazione e sostenibilità, fairplay, femminicidio, giovani e talento. Saranno 7 i film presentati, oltre a 2 workshop, 2 convegni, una rassegna di cortometraggi e una decina di incontri. Location principale di questa edizione sarà la Sala conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria, a Palazzo dei Priori.Dopo l’anteprima condel 12 aprile, il Love Film Festival aprirà il sipario giovedì 2 maggio alle 11.00, con la conferenza di presentazione nella Sala rossa di Palazzo dei Priori. Alle 15.00 primo appuntamento alla Galleria Nazionale, il workshop “innovazione e sostenibilità” con(Green Army),(Università Torvergata),(direttore CNR),(4clegal),(Anas spa),(Università degli Studi di Padova). Alle 20.30 proiezione di Youtopia di, alla presenza del regista e del’attrice. Venerdì mattina workshop su “etica e fairplay”, con un’appendice alle 15.00 che prevede l’intervento di tre grandi personaggi dello sport, ancora non ufficializzati. Alle 18.00 proiezione in anteprima di A.N.I.MA. alla presenza del registae una delegazione del cast. Alle 21.00 incontro condopo il successo ottenuto a Italia’s got talent e consegna del Grifone d’oro a, premio Oscar per i migliori effetti speciali grazie al lavoro su Alien ed E.T. l'extra-terrestre.La giornata di sabato sarà dedicata all’amore per le donne, partendo dall’importante convegno sul femminicidio previsto per le 10.00. Saranno presenti(criminologa),(Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Generale di Caltanissetta); l’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Mede@, l'Avis Comunale di Perugia e la Commissione femminicidio del Senato. Alle 15.00 si parlerà degli aspetti pratici legati al femminicidio, a partire da alcuni esempi di difesa personale. Alle 17.00 proiezione del documentario diMothers. L’amore che cambia il mondo (sarà presente il regista). In serata il regista e parte del cast della serie Rai Il nome della rosa riceveranno il Grifone per la miglior fiction, premio dedicato alla memoria di. Saranno presentiche racconteranno aneddoti e mostreranno foto esclusive del backstage.La domenica sarà la giornata più ricca, dedicata all’amore per la cultura e lo spettacolo. Si inizierà alle 10.30 all’Hotel La Rosetta con il convegno dal titolo “I lavoratori dello spettacolo: una legge che manca da oltre 70 anni” al quale interverranno Daniele Corvi (Direttore LFF),(Consigliere regione Umbria),(Senatrice)(Monster making),(Producer designer),(avvocato). Alle 15.00 ci si sposterà di nuovo alla Sala conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria per la proiezione di Io ci sono di. Alle 17.00 confronto tra giornaliste, attrici e ospiti illustri sul tema “Donne di spettacolo sulla violenza di genere”. Parteciperanno tra le altre l’attrice Eleonora Brown,(dirigente Rai Fiction),(attrice),(attrice). La Brown riceverà durante l’incontro un Grifone speciale.Alle 18.30 l’atteso incontro conche verrà premiato con il Grifone alla carriera. Alle 21.00 proiezione del film Dogman di, vincitore di 9 David di Donatello all’ultima edizione. Chiusura lunedì, con la proiezione alle 15.00 del film diExitus, il passaggio; sarà presente il regista e una delegazione del cast. A seguire finale del concorso dedicato ai cortometraggi in collaborazione con Top Ten galà e, alle 21.00, proiezione de Moschettieri del re di, che sarà presente insieme all’attore. Inoltre durante i giorni del Festival saranno proposti lungo le vie della città spettacoli itineranti di performer Marvel e Disney, organizzati dalla Procacci Enterainments. Oltre ai patrocini della Regione Umbria, del Comune di Perugia e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il Love Film Festival vanta il partenariato del Senato della Repubblica con la commissione femminicidio.