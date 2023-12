Venerdì 29 Dicembre 2023, 09:04

PERUGIA - Un Piedibus speciale alla scoperta dei tanti presepi allestiti per le festività. È quello organizzato mercoledì sera a Santa Lucia, dove quest’anno il Natale ha avuto un sapore diverso. La strada principale del quartiere, ma non solo, è diventata una grande via dei presepi: quello d’autore, a firma del maestro Francesco Quintaliani, più tanti altri allestiti nelle vetrine delle attività commerciali, dove sono stati appesi anche disegni degli studenti del territorio. Così, su impulso della Pro loco guidata da Donatella Seppoloni, l’atmosfera natalizia ha avvolto Santa Lucia, dove si punta sempre più al rilancio della socialità e alla riscoperta delle tradizioni, con l’impegno a portare avanti e far crescere i progetti avviati. Proprio come quello del presepe d’autore, realizzato anche con il supporto del Comune. In occasione del Piedibus di mercoledì sera l’assessore alla Cultura Leonardo Varasano ha sottolineato che «c’è l’idea di far crescere il presepe di anno in anno, perché vorremmo fare di Santa Lucia l’area del presepe d’autore della città, articolandolo anche in altri punti del quartiere». Da sperimentazione a peculiarità insomma. Questa l’idea per il presepe, una serie di 15 pannelli internamente in polistirolo e materiale plastico adatto per la stampa all’esterno, fissati con apposite staffe per evitare danni del vento.

Sviluppato in più punti (la scuola dove c’è il pastore con le pecore, la fabbrica Spagnoli dove c’è la “pettinatrice” del coniglio d’angora e la rotonda con i Re Magi), ha il suo fulcro, la Natività, nella struttura degli antichi lavatoi pubblici. Una traccia del passato che presto, grazie all’Art Bonus, potrà essere riqualificata. Ci sarebbero già, come è emerso durante la tappa del Piedibus di fronte al presepe, alcuni cittadini disposti a partecipare al progetto finanziando il restauro. Una buona notizia per Santa Lucia, dove per il prossimo Natale, sempre all’insegna della collaborazione di tutti i residenti come accaduto per queste festività, si punterà ad incrementare gli elementi del presepe d’autore, arrivando a 30 pannelli. C’è anche l’idea di realizzarne uno che rappresenti il Piedibus, che mercoledì ha visto anche la partecipazione, oltre a tanti cittadini, dell’ideatrice Erminia Battista.