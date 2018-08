PERUGIA - Alcol e incidenti: un binomio purtroppo sempre molto attuale nei fine settimana. L'ultimo caso si è registrato nella notte tra sabato e domenica, quando gli agenti della polizia municipale sono intervenuti nella zona di Ponte San Giovanni per un'auto finita fuori strada.



Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo (a quanto si apprende, contuso in modo non particolarmente grave) che dopo tutti gli accertamenti del caso è risultato essersi messo alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore ai valori consentiti dal Codice della strada. Per questo motivo è stato sanzionato con la denuncia e il ritiro della patente.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41



