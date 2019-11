Perugia, il Comune promette l'operazione anti topi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA- Il Comune promette il pifferiao magico, cioè l'operazione anti topi dopo le proreste arrivate da diversi quartieri della città da via dei Filosofi a via XX Settembre.Il Comune, spiegano da palazzo dei Priori, svolge un’attività costante di derattizzazione attraverso due modalità. La prima prevede una serie di interventi programmati e sistematici in tutti i quartieri della città. In aggiunta a ciò, viene garantita anche un’attività di servizi di derattizzazione “a chiamata”, ossia sulla base delle segnalazioni dei cittadini, che vanno ad integrare e completare quelli programmati, con particolare riferimento alle aree di proprietà pubblica.Da qualche giorno è stata completata la gara per individuare il soggetto che dal 1 gennaio 2020 dovrà occuparsi di svolgere il servizio di derattizzazione per incarico del Comune di Perugia. A tal proposito è già stato redatto un programma dettagliato di interventi che saranno significativamente aumentati rispetto a quanto accaduto nel recente passato.Gli uffici comunali, in ogni caso, ricordano a tutti i cittadini che nelle aree private gli interventi di derattizzazione devono essere effettuati direttamente dai proprietari.