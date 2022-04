Perugia, frode con il bonus facciate: sequestrati nove milioni

PERUGIA Frode per i bonus facciate, la guardia di finanza di Perugia sequestra quasi nove milioni di euro di crediti fittizi e quote societarie per un valore superiore ai venti milioni di euro. Sono quattro le società finite nel mirino della guardia di finanza . L'operazione nasce da un accertamento del Gico. Le verifiche su una società con sede prima a Spoleto e poi a Roma e con un unico dipendente a Perugia, ha permesso di scoprire la frode. I crediti venivano acquisiti da residenti in Campania che avevano precedenti penali e limitata capacità reddituale. Crediti poi ceduti e monetizzati.