Perugia, fermati ladri pronti a entrare nelle case

PERUGIA - La notizia buona, molto buona, è che il piano anti furti messo a punto dalla questura sta dando risultati concreti. Quella meno buona è che, nonostante l'inseguimento con auto speronata e colpi sparati in aria a San Martino in Campo mercoledì pomeriggio, i ladri hanno subito ricominciato a girare. Praticamente lungo le stesse strade.San Nicolò di Celle, frazione del comune di Deruta vicinissima a San Martino in Campo: siamo nella notte tra sabato e domenica e una pattuglia della squadra volante intercetta un'auto con all'interno alcune persone. La situazione agli agenti, sul posto proprio nel contesto di un piano anti furti che dopo i fatti di San Martino in Campo è stato ulteriormente rafforzato, appare sospetta e decidono di bloccare e controllare l'auto: a quel punto l'uomo alla guida invece di fermarsi parte a tutto gas, speronando (proprio come accaduto mercoledì pomeriggio) l'auto della polizia e cercando una rapida via di fuga. I poliziotti si mettono all'inseguimento e a quel punto ai fuggitivi non resta che abbandonare la macchina e fuggire a piedi per i campi facendo così perdere le proprie tracce.Dopo un controllo dell'auto, i poliziotti si convincono ancora di più di aver sventato l'azione di qualche banda che andava probabilmente a compiere qualche furto nelle abitazioni della zona: la macchina è infatti risultata rubata.