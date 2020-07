Perugia, da due giorni non si hanno notizie di una ragazza di 15 anni

Ultimo aggiornamento: 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - E’ uscita per andare in piscina a poi più nessuna notizia .Sarebbe uscita di casa per andare in piscina, poi più nessuna notizia di lei La ragazzina di chiama Maram ed è arrivata in Italia da alcuni mesi. Quando è uscita di casa indossava una felpa rossa, pantaloni neri ed ha con sè uno zaino di color rosa e porta sempre occhiali neri rotondi. Di lei s'è occupata la trasmissione "Chi l'ha visto " che ha pubblicato una dettagliata scheda alla sezione persone scomparse. Eccola: Maram, soprannome Mara, 15 anni, alta 1,85, occhi e capelli castani, scomparsa da Perugia il 1 luglio. Maram, 15 anni, vive a Perugia con la mamma e i fratelli. Verso le 9 di mercoledì 1 luglio è uscita di casa dicendo che sarebbe andata in piscina, ma lì non è mai arrivata e il suo cellulare risulta spento già dalle ore successive. Parla solo arabo e francese. Potrebbe essersi diretta a Roma o Milano. I carabinieri di Perugia hanno avviato le operazioni di ricerca. Anche la mamma ha fatto un appello per avere notizie della figlia.