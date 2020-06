PERUGIA - Violentissima lite fra stranieri all'esterno di un bar nella zona di via Cortonese, intorno a mezzogiorno di martedì.



Secondo quanto si apprende, sarebbero rimasti coinvolti quattro stranieri e due di loro sono stati feriti con delle coltellate. Sul posto immediato l'arrivo della polizia.



Da valutare le cause della rissa, anche se non si esclude un regolamento di conti per la droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA