Perugia-Cesena, scontri tra i tifosi. Cinghiate e bastoni. Squarciate le gomme ad alcuni mezzi lasciati a Bastia dai romagnoli e dai tedeschi gemellati

In questura l’avevano inquadrata come una partita a rischio. E le tifoserie di Perugia e Cesena non hanno smentito gli esperti della sicurezza. Un paio d’ore prima del fischio d’inizio contatto tra gruppi di tifosi lungo via Cortonese. Da quello che è stato possibile ricostruire e che è stato ripreso anche con i telefonini, un gruppo di tifosi biancorossi ha ingaggiato i rivali lungo via Cortonese all’altezza del McDonald’s e di viale Perari. L’attenzione sarebbe stata attirata da alcune auto con i tifosi bianconeri a bordo. È scoppiato un petardo, ci sono stati momenti di tensione, sarebbe volata qualche cinghiata, sono spuntati dei bastoni mentre la polizia arrivava con le pattuglie dalla zona del parcheggio ospiti per far calmare le acque. La vista delle divise ha fatto disperdere i protagonisti dello scontro che non erano certo pochi. Un paio di persone sarebbero state bloccate nell’immediatezza del fatto.

Quasi contemporaneamente sono arrivati allo stadio due bus con a bordo i tifosi ospiti con un delegazione dei tedeschi dello Stoccarda. Un centinaio del gruppo storico cesenate delle Weisschwarz Brigaden arrivati stranamente in treno. Punto di ritrovo alla stazione di Bastia e poi mini viaggio verso una Fontivegge presidiata da polizia e Polfer. I tifosi sono stati fatti salire su due bus in via Sicilia e sono arrivati al P5. Nel frattempo da Bastia, parcheggi in zona ufficio postale, sono arrivate le notizie che almeno tre mini-van erano stati presi di mira ed erano finiti con le gomme squarciate. Due con targa tedesca e uno con targa italiana. Evidentemente qualche azione dei tifosi rivali. Nessun danno alle auto. Dopo ore, nella notte dell’antivigilia di Natale, è stato trovato il gommista in grado di cambiare le gomme. Il tutto sotto lo sguardo della polizia che ha fatto la spola dal settore ospiti per scortare i cesenati e i tedeschi verso Bastia. Al vaglio le immagini delle telecamere per risalire agli autori degli scontri di via Cortonese. Ben dopo mezzanotte c'erano ancora una cinquantina di tifosi ospiti nel parcheggio a loro riservato vicino alla curva Sud. Erano in attesa delle riparazione dei mezzi in arrivo da Bastia per ripartire. Hanno acceso un fuoco per scaldarsi sotto gli occhi delle forze dell'ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA