Perugia, all'esame di guida con l'auricolare per i suggerimenti: denunciato

PERUGIA I carabineri della sezione rradiomobile della compagnia di Perugia hanno denunciato un cittadino indiano di 48 anni, residente in Toscana, per l'ipotesi del reato di «falsa

attestazione di titoli e lavoro da parte di aspiranti al conseguimento di patenti abilitative». Durante una sessione di esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, che si stava svolgendo nei locali della Motorizzazione Civile, il 48enne è stato sorpreso da un

esaminatore con addosso delle apparecchiature elettroniche. È stato così richiesto l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri che al termine dell'esame ha proceduto al controllo dell'uomo che inizialmente ha negato di avere celata una qualsiasi apparecchiatura

per la ricezione di suggerimenti dall'esterno, ma a seguito di perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un piccolissimo auricolare nascosto all'interno dell'orecchio e un dispositivo attaccato con del nastro adesivo al petto, che consentiva

un collegamento con l'esterno e un router wi-fi per la connessione a internet posto all'interno di un pacchetto di sigarette. Invalidata la prova di esame del 48enne.