Covid Latina, bollettino oggi 31 maggio: 21 nuovi casi

Sono solo 21 i nuovi contagiati dal coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino della Asl pontina di oggi, 31 maggio, conferma i numeri degli ultimi giorni (stessi casi di domenica, 7 meno di sabato). I contagi si sono abbassati ovunque tranne che a Fondi dove nelle ultime 24 ore sono schizzati a 9 (+6 rispetto a ieri), a differenza di Cisterna dove i nuovi positivi sono solo 2 (-4 rispetto a domenica), due i contagi anche a Latina (-2 rispetto a ieri). Fortunatamente maggio si chiude senza nuove vittime.

Questa la mappa completa dei contagi nei 33 comuni della provincia:



APPROFONDIMENTI TICKET VIRTUALE Vaccino Lazio over 18, Open Week (2-6 giugno): prenotazioni aperte su... COVID Zona bianca Lazio da quando? Ecco come cambiano le Regioni a giugno

Sono tre i pazienti ricoverati al Goretti nelle ultime 24 ore, mentre sono 67 queli dichiarati guariti dal covid 19.

Per fare un confronto qui trovate il bollettino di ieri: Covid Latina, bollettino oggi 30 maggio: 21 nuovi casi

Le vaccinazioni

L’Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio ha comunicato che «sono aperte le prenotazioni con ticket virtuale sulla App Ufirst per l’Open Week Astrazeneca Festa della Repubblica dai 18 anni in su, che avrà luogo da mercoledì 2 giugno a domenica 6 giugno in 50 hub vaccinali di tutta la regione. Chi si prenota dovrà presentarsi nel luogo e nell’orario prescelto munito di ticket virtuale e tessera sanitaria».



Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA