Perugia, aggredita alle 10 del mattino davanti all'ex Lilli

PERUGIA - Aggredita alle dieci del mattino a ridosso del centro storico, davanti all'ex cinema Lilli: bruttissima mattinata quella di giovedì per una donna di 65 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stata aggredita e buttata a terra da un uomo che l'ha ferita nel tentativo di scipparla.



La donna stava camminando lungo via Fiume quando il balordo, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe agito a volto scoperto, le ha strappato la borsa facendola cadere a terra. La donna avrebbe riportato una ferita piuttosto seria alla spalla e dovrà operarsi.



La cosa che colpisce è come tutto alla fine sia avvenuto per pochi euro: sette per l'esattezza, ovvero quanto la donna aveva in borsa. Secondo quanto si apprende, il bandito avrebbe parlato con un accento straniero.

Giovedì 24 Maggio 2018



