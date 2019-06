Perugia 1416, vince Porta Santa Susanna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il rione di Porta Santa Susanna vince la quarta edizione di Perugia 1416. Sono tre successi in quattro edizioni. Delusione e un po' di rabbia per Porta Sant'Angelo che aveva chiuso la giornata di sabato con due successi su due (il tiro del giavellotto e la "Mossa").Decisivo per la vittoria finale, il corteo: nonostante un piccolo incidente al carro di Porta Santa Susanna, che ha toccato alcuni cavi delle luminarie, è stato ritenuto nettamente la migliore. La squadra di Porta Santa Susanna ha vinto anche la staffetta, polemiche per un corridore di Città della Pieve inserito nella "scuderia", ma propio il velocista decisivo aveva un gemello in squadra un altro rione, quindi discussione chiusa tra i priori e palio assegnato.La classifica finale recita così: dietro Porta Santa Susanna, secondo posto a Porta Sant'Angelo, quindi Porta Sole, Porta Eburnea e San Pietro.