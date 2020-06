© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA- Nel giorno in cui torna a registrarsi un nuovo positivo, il settimo del mese di giugno, l’Umbria raggiunge quota zero nella stima del numero di riproduzione del virus. Il noto Rt pubblicato nell’elaborazione settimanale dell’Istituto superiore di sanità assegna un indice di riproduzione del virus nullo, dallo 0,30 di sette giorni fa. È l’unica regione visto che pure la Basilicata, è risalita a 0,1. Il dato è riferito ai contagi con data di diagnosi/prelievo compresa nella settimana 8-14 giugno.Come detto ieri intanto è stato certificato il positivo numero 1.438 nella regione, attribuito a un paziente di fuori regione collocato in isolamento domiciliare. I positivi attivi sono quindi saliti a 24 (+1), sette in ospedale (di cui 2 in rianimazione, 17 in quarantena a casa, sette dei quali senza sintomi. In osservazione, da negativi, restano 205 persone. Nell’ultima settimana i due positivi sono stati scovati a fronte di 6.500 tamponi con 3.443 casi testati, in calo rispetto alla settimana precedente.