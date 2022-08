Otricoli, al via "Vinotricolando", degustazioni di vini, concerti e spettacoli itineranti

Arriva "Vinotricolando", un magico percorso all’interno delle antiche mura di Otricoli alla scoperta dei vini prodotti dalle cantine del territorio e degli antichi sapori.

Tre giorni, il 5, il 6 e il 7 agosto per conoscere la tradizione di un territorio con oltre cinquanta tipi di vino, quindici punti ristoro, musica e spettacoli itineranti.

Un'occasione per girovagare fra le vie del piccolo borgo con l’imperdibile sosta al forno medievale, per gustare la focaccia tipica appena sfornata.

Fra gli artisti in programma venerdì 5 agosto Francies & Francies, Hanami, Stella Acustic Duo, a seguire il 6 Beauty and the beat, Sbronzi di Riace e a chiudere domenica 7 agosto Ottava nota.

All'evento parteciperà anche l'associazione Ocriculum che allestirà uno spazio espositivo dove proporrà il Mulsum (vino speziato dell'antica Roma) e alcuni manicaretti della tradizione Romana, insieme ad alcuni souvenir tipici della Roma antica.

info: Pro Loco Otricoli 338 7018510

facebook @otricolieventi