Ospedale di Orvieto, il "grazie" di un utente al Pronto Soccorso del "Santa Maria della Stella"

Ha avuto bisogno di recarsi al Pronto Soccorso del "Santa Maria della Stella" di Orvieto e qui ha ricevuto assistenza e cure, così il signor Senesio P. ha voluto ringraziare attraverso una lettera aperta tutto lo staff del Pronto Soccorso dell'ospedale orvietano e in risposta ha ottenuto un "grazie" dalla dirigenza della Usl Umbria 2.

«Sono un cittadino residente da anni nel nord Italia - spiega - ma originario del territorio confinante con il comune di Orvieto che, da sempre, ha usufruito, per i genitori ormai deceduti, delle prestazioni del presidio ospedaliero cittadino rilevando in ogni occasione ottime impressioni e risultati soddisfacenti in termini di cura e di assistenza.

Recentemente, trovandomi in ferie ad Orvieto, mi sono rivolto al Pronto Soccorso a causa di un trauma domestico che mi ha provocato una frattura costale.

In quattro ore, una velocità incredibile per chi è abituato ai servizi di Pronto Soccorso del nord Italia (per carità, subissati da richieste), mi hanno visitato, eseguito una ecografia, le analisi del sangue, una radiografia toracica e, infine, una flebo antidolorifica prima di essere dimesso.

In tutto questo non sono neanche riuscito a ringraziare e complimentarmi con la vostra magnifica dottoressa Gloria Paganelli perché molto impegnata nelle attività di soccorso e di assistenza e con tutto il vostro personale che mi ha attentamente seguito, a cominciare dagli addetti del punto informazioni, situato all'ingresso del nosocomio, che mi hanno accompagnato al Pronto Soccorso, ai professionisti del triage (mitici), agli infermieri, ai radiologi.



Non sono solito a queste forme di esternazione ma sono un contribuente che crede, apprezza e ha toccato con mano, ancora una volta, l'efficienza del 'Pubblico'. Vi ringrazio e auguro a tutti voi le più alte soddisfazioni nel lavoro».

Il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino ringrazia, a sua volta, il paziente per questa testimonianza e il personale dello staff del Pronto Soccorso diretto dal dott. Cesare Magistrato.

«Grazie, signor Senesio - scrive il manager sanitario - per queste belle e importanti espressioni che rappresentano un importante e significativo riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto da validi professionisti che, all'efficacia e alla qualità della risposta assistenziale, associano umanità, attenzione, passione, dedizione e amore per il lavoro. Nell'augurarle un pronto e pieno recupero, vorrei estendere le parole di encomio, che ci riempiono d'orgoglio, a tutto lo staff del Pronto Soccorso del 'Santa Maria della Stella' che, ancora una volta, dimostra di essere all'altezza della situazione grazie all'alta professionalità del personale, impegnato in una struttura che rappresenta la 'porta di accesso' al nosocomio e chiamata a gestire, giorno e notte, situazioni critiche, difficili e complesse».