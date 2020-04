Orvieto riapre ai mercati rionali settimanali ma occhio alle regole

Orvieto ha deciso: la Fase 2 dell'emergenza Covid può iniziare e può iniziare dall'apertura, seppur parziale, dei mercati rionali settimanali.

Con decorrenza dal 23 aprile al 3 maggio 2020, martedì 21 aprile, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha disposto la riapertura dei mercati settimanali del comune di Orvieto nei giorni di Lunedì a Sferracavallo, Martedì a Ciconia e Orvieto Scalo, e Giovedì ad Orvieto Centro e riguarda la vendita di soli generi alimentari. La decisione presa dalla sindaca si base sulla concertazione avvenuta con il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e intende dare un segnale forte alla responsabilizzazione dei cittadini. “La riapertura dei mercati, limitatamente al settore alimentare, è prevista dal dpcm del 10 aprile. Si tratta di un primo piccolo passo verso la normalità – afferma la sindaca Tardani – in attesa che Governo e Regione Umbria forniscano le indicazioni per la gestione della cosiddetta Fase 2”.



“Se vogliamo ripartire – prosegue la prima cittadina – dobbiamo imparare a convivere con il virus e in questa nuova fase che si aprirà servirà da parte di tutti un senso di responsabilità, se possibile, maggiore rispetto a quello che ognuno di noi ha dimostrato sino ad ora. Indicazioni e limiti per gli spostamenti dettati dai Dpcm in vigore fino al 3 maggio non sono cambiati. Rimangono invariate le direttive che impongono per gli spostamenti ragioni di salute o motivi di necessità.

Per cui la raccomandazione che mi sento di fare a tutti i cittadini è di recarsi ai mercati settimanali solo per effettive necessità legate all’approvvigionamento di beni alimentari, di non sostare nelle aree del mercato se non per il tempo strettamente necessario, di indossare mascherine e guanti oltre a mantenere il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti.

Gli agenti della Polizia Locale e i Volontari della Protezione Civile controlleranno che tutto si svolga secondo le regole e le disposizioni dell’ordinanza. La riapertura dei mercati, decisa anche per venire incontro alle esigenze della categoria, è un atto di fiducia nei confronti dei cittadini ma vuole essere anche un segnale nei confronti degli operatori economici della città con i quali ci confronteremo per cercare insieme le condizioni migliori per far ripartire Orvieto”.

Lunga la lista delle disposizioni che dovranno essere rispettate, tra le tante (consultabili qui): la vendita al pubblico avverrà a partire dalle ore 08 fino alle ore 13, sarà consentita la vendita di soli generi alimentari,

per ridurre i tempi di attesa ai disabili, alle donne in stato di gravidanza sarà data priorità di accesso, le aree mercatali saranno perimetrate e transennate in modo da delimitare stabilmente l’area individuando, per ciascun banco di vendita, un varco di accesso separato da quello di uscita, ogni esercente dovrà assicurare che la propria clientela rispetti le distanze sociali di un metro ed il divieto di assembramento.

E ancora: per tutti sarà previsto l’uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila, i venditori dovranno fornire alla clientela guanti usa e getta e dotarsi di cestini porta rifiuti dove verranno gettati dopo l’uso, e assicurare alla clientela la disponibilità di gel igienizzanti a base alcolica. Infine la clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine.

"Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone - precisa la nota del comune - di una immotivata permanenza all’interno dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato verrà chiuso. Per la violazione del provvedimento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00."

L’ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Terni, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, alla Sottosezione Polstrada Orvieto, al Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto, alla Stazione Carabinieri Forestali, alla Tenenza Guardia di Finanza Orvieto, al Comando Polizia Locale Orvieto, alla COSP e alla USL Umbria 2.



