Orvieto. Piscina, Orto di San Giovenale, Most, le risposte della giunta Tardani

L’apertura della piscina comunale, la passerella pedonale di Orvieto scalo, il progetto di riqualificazione dell’Orto di San Giovenale, il Museo delle opere nascoste. Tanti i temi trattati giovedì durante il consiglio comunale di Orvieto, in sede di question time.

A chiedere notizie sullo stato dei lavori della piscina comunale è stata la consigliera Beatrice Casasole (Progetto Orvieto): «La piscina è pronta – ha risposto l’assessore allo Sport, Carlo Moscatelli – i lavori sono stati conclusi da circa due mesi ed è in corso l’affidamento della gestione alla Uisp Orvieto. Purtroppo un problema amministrativo relativo alla fornitura di metano della precedente gestione ci impedisce ancora di aprire la struttura. Ci siamo anche rivolti all’Arera per cercare di superare questo problema che per quanto ci riguarda si configura come un’interruzione di pubblico servizio».

Il consigliere Stefano Olimpieri (Misto) ha invece chiesto notizie sul completamento dei lavori della passerella pedonale di Orvieto scalo: «Una passerella è stata ultimata – ha replicato il vicesindaco Mario Angelo Mazzi – mentre per quanto riguarda le sistemazioni necessarie all’interno del parco, visto che dovrà essere introdotto il biohotel per gli insetti, abbiamo programmato un incontro per valutare gli interventi di adeguamento dei bagni e per riqualificare i giardini rispetto alle nuove esigenze che ci sono state prospettate dalla cittadinanza. Sulla seconda passerella, per la quale ci sono problemi di altro tipo, interverremo in maniera adeguata».

La riqualificazione dell'Orto di San Giovenale è stato oggetto invece di una richiesta di aggiornamento da parte del consigliere Federico Giovannini (Pd): «E’ stato presentato un progetto di riqualificazione dei giardini a valere su fondi Pnrr – la risposta del vicesindaco Mario Angelo Mazzi - che tuttavia non è stato finanziato. Parallelamente abbiamo due richieste da gruppi di abitanti della zona. Un gruppo di abitanti ci chiede di utilizzare una porzione dell’area che è in parte privata e in parte di proprietà comunale per realizzare un parcheggio considerate le difficoltà sulla piazza di San Giovenale. Un altro gruppo di cittadini chiede un progetto di riqualificazione dei giardini diverso da quello che abbiamo presentato. Stiamo cercando di trovare un equilibrio tra le varie esigenze».

Il consigliere Franco Raimondo Barbabella (Prima gli Orvietani) ha invece chiesto alla giunta e al presidente del consiglio notizie sul Most, il Museo delle opere nascoste, alla luce della recente approvazione di una mozione in tal senso da parte del consiglio regionale: «Ho contattato la segreteria del Ministro della Cultura – ha detto la sindaca Tardani - stiamo aspettando una data per fissare l’incontro con la nostra delegazione».