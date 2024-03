Orvieto: guida senza patente perché mai conseguita, denunciato un 23enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Denunciato per guida senza patente perché mai conseguita. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Orvieto, nel corso di mirati controlli, domenica hanno sorpreso un 23enne alla guida di un'utilitaria che, alla vista della pattuglia dell'Arma, si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento, l'auto è stata bloccata. Nel corso del controllo i militari hanno accertato che il giovane non aveva mai conseguito la patente e che già a novembre una pattuglia della Stazione carabinieri di Ficulle gli aveva contestato la stessa infrazione amministrativa. Considerata la recidiva nel biennio, per il 23enne è scattata la denuncia penale mentre l'auto su cui viaggiava è stata sottoposta a sequestro amministrativo.