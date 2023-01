Orvieto. Caro bollette, sospeso fino al 31 marzo il funzionamento delle scale mobili di Foro Boario

A Orvieto, da giovedì 19 gennaio, e fino al 31 marzo, sarà sospeso il funzionamento dell’impianto delle scale mobili che collegano il parcheggio di Foro Boario al centro storico. Il provvedimento è inserito nell’atto di indirizzo sul contenimento energetico approvato dalla giunta comunale con il quale si individuano «le misure finalizzate a ridurre i consumi e a contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica causati dall’instabilità del mercato derivante anche dal perdurare della guerra in Ucraina».





«Dalla ricognizione effettuata sui consumi degli impianti pubblici – spiegano dalla giunta – il sistema delle scale mobili di Foro Boario è risultato essere quello dal consumo di energia più elevato. Considerata la inderogabile necessità di garantire i servizi essenziali, si è quindi deciso di sospendere temporaneamente il funzionamento dell’impianto in un periodo di tempo tradizionalmente caratterizzato da minori flussi turistici. Il sistema delle scale mobili - aggiunge la nota di giunta - potrà essere attivato in caso di necessità o in concomitanza di situazioni ed eventi che ne rendano indispensabile l’utilizzo. Il percorso pedonale di collegamento con il centro storico resterà comunque aperto e saranno attivi gli ascensori del Foro Boario che risultano idonei a garantire le esigenze dell’utenza in questo periodo».

«Sul fronte del contenimento dei costi energetici – prosegue la comunicazione ai cittadini – si è intanto proceduto all’installazione di illuminazione a led al parcheggio di Campo della Fiera-Foro Boario, mentre a breve inizieranno i lavori di risparmio energetico al Teatro Mancinelli e si sta completando l’iter per il project financing con il quale si procederà alla sostituzione dell’illuminazione pubblica del centro storico con illuminazione a led».