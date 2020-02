Orvieto, l'agenzia Inps chiude per la situazione sanitaria nazionale

Nonostante la città di Orvieto non abbia, almeno per il momento, nessuna emergenza sanitaria in corso da Coronavirus, né da altre situazioni sanitarie di particolare rilievo, né sia in vigore alcuna ordinanza sindacale che imponga la chiusura o la limitazione di orario di uffici e locali pubblici, l'agenzia INPS di Orvieto, lunedì 24 febbraio, ha deciso di chiudere gli uffici di via Cipriano Manente "a causa della attuale situazione sanitaria e eventuale sanificazione dei locali."



Così si legge nel cartello apposto all'ingresso in cui inoltre si specifica che "l'agenzia di Orvieto rimane chiusa al pubblico in attesa di ulteriori disposizioni" e si indicano i canali alternativi a cui l'utenza può rivolgersi.



