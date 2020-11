Nuova ordinanza Tesei: resta lo stop allo shopping la domenica, da lunedì i ragazzi della Prima Media in classe

PERUGIA - La presidente Donatella Tesei ha firmato la nuova ordinanza in vigore per la prossima settimana: dal 30 novembre al 6 dicembre: da lunedì tornano in classe i ragazzi della prima Media. Ma sino al 6 dicembre rimangono confermate anche tutte le altre misure già adottate - fanno sapere da Palazzo Donini - tra cui la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio. Divieto anche dell’esercizio domenicale di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche. Sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati. Sospese anche tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale.

