Oratorio della Misericordia di Orvieto, apertura straordinaria domenica 29 agosto

Sabato 28 Agosto 2021, 16:09

Un’apertura straordinaria dell’Oratorio della Misericordia di Orvieto è in programma per domenica 29 agosto, giorno in cui si celebra San Giovanni Decollato.

«Gli ingressi - fa sapere la Diocesi di Orvieto-Todi - sono possibili solo su prenotazione e con Green Pass, saranno contingentati (con gruppi di massimo 8 persone e /o famiglia e/o congiunti) ed è obbligatorio indossare la mascherina.»



Questi gli orari di apertura per le visite, che saranno guidate dai volontari dell’Associazione Pietre Vive della Diocesi di Orvieto-Todi: 10.00-12.30, 15.30-18.00, 21.00-22.30. L’iniziativa, promossa dalla Confraternita della Misericordia di Orvieto e dall’Associazione Pietre Vive, è realizzata con il contributo 8xmille alla Chiesa Cattolica Italiana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni: pietrevive.associazione@gmail.com; 349 557 6912.