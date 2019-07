Operaio schiacciato, è gravissimo

UMBERTIDE - Un operaio polacco di 44 anni versa in gravissime condizini all'ospedale Santa Maria della Misericordia dopo un incidente sul lavoro avvenuto martedì mattina a Calzolaro, frazione di Umbertide. Il referto medico parla di grave trauma da schiaccimento del polmone sinistro e conseguenti fratture costali. Indagini in corso dei carabinieri e della Asl 1 per risalire alle esatte cause dell'incidente. Ultimo aggiornamento: 12:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA