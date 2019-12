© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta in prefettura, a Terni, la cerimonia di consegna dei diplomi di onorificenza dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" a cittadini insigniti con decreto del presidente della Repubblica. Il prefetto Emilio Dario Sensi, alla presenza delle autorità locali e dei sindaci, ha consegnato il diploma di ufficiale al colonnello Davide Rossi, comandante provinciale dei carabinieri di Terni, e al luogotenente Domenico Bellacicco, comandante della stazione carabinieri di Acquasparta. Riconoscimenti anche per il vice brigadiere della guardia di finanza Enrico Carletti, in servizio presso il comando provinciale di Terni, a Giustino Giglioni, fondatore dell'azienda Assistenza elettrodomestici Terni attualmente in pensione, e a Paolo Rozzi, vigile del fuoco a riposo e presidente della sezione di Terni dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco. Ai tre è stato consegnato il diploma di cavaliere. Il prefetto Sensi - spiega una nota - si è congratulato con tutti gli insigniti «per essersi contraddistinti nel loro lavoro e per l'importante riconoscimento che hanno ricevuto».