Occhio alle truffe online: ecco le misure di sicurezza da prendere secondo Poste Italiane

TERNI Attenzione, sempre, alle truffe! L’appello viene dai referenti di Poste Italiane, che, in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro di prevenzione frodi, ricordano le buone norme e i “buono a sapersi” per evitare di diventare vittime di reati causa pagamenti online. Si tratta di una netiquette strumento a beneficio dei cittadini contro illeciti e frodi. Usare i canali ufficiali per la comunicazione e per portare a termine le operazioni, ad esempio, è un buon inizio; va verificata l’attendibilità di una mail prima di aprirla, bisogna consultare direttamente il sito poste.it per informazioni o attività, usare l’app ufficiale per essere informati in tempo reale sulle operazioni di pagamento, il saldo del conto e altro. In generale, poi, non bisogna diffondere i dati riservati; Poste Italiane non chiede di fornirli in nessuna modalità, soprattutto tramite persone fisiche che si spacciano per operatori o con e.mail, sms, telefonata e chat; password, codici di sicurezza, dati delle carte di pagamento sono personali.