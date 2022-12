Terzo posto per il fioretto maschile a squadre di Alessio Foconi in Coppa del Mondo a Tokyo

Secondo podio consecutivo per la squadra italiana del fioretto maschile, guidata da Stefano Cerioni e composta da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi, alla Coppa del Mondo di Tokyo dove hanno conquistato il terzo posto. Un successo importante per la squadra azzurra, che ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione agonistica della coppa del mondo, ricordiamo l’argento conquistato a Bonn il 13 Novembre scorso. Il cammino dell’Italia era iniziato negli ottavi di finale con la vittoria su Singapore per 45-26. Nei quarti gli azzurri hanno sconfitto l’Ungheria per 45-26. I fiorettisti vengono fermati in semifinale dal Giappone per 45-30 e si ritrovano cosi a contendersi il terzo posto contro i francesi, dove hanno la meglio per 38-45 portandosi cosi sul terzo gradino del podio. Nella gara individuale del sabato che ha visto Tommaso Marini vincitore, quinto e nono posto rispettivamente per Daniele Garozzo e Alessio Foconi.