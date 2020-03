Norcia, a spasso senza giustificato motivo: quattro denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORCIA - Nell'ambito dei massicci controlli istituiti in tutto il territorio per il rispetto del decreto sul Coronavirus "Io resto a casa", la polizia locale di Norcia ha denunciato, tra mercoledì è giovedì, quattro persone, "che non rispettavano le limitazioni previste dal decreto e transitavano nella cittadina senza giustificato motivo". Inizia quindi a crescere, in tutto il territorio, il numero dei denunciati, soprattutto dopo l'ulteriore stretta impressa con il decreto dell'11 marzo. “È importante - ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno - che tutti i cittadini si attengano a quanto disposto dal Presidente del Consiglio, in un momento particolarmente complesso della nostra storia. Ognuno di noi deve fare la propria parte nel rispetto del prossimo, così potremo uscire prima possibile da questa situazione. Grazie, dal profondo del cuore a tutti coloro che sono in prima linea in questo momento”. Un invito alla responsabilità e senso civico è stato rivolto alla cittadinanza anche dal responsabile della polizia locale di Norcia, tenente Samuel Rosati: "Siamo chiamati - ha detto - a una grande prova di responsabilità e senso civico. Il nostro operato sul territorio, congiuntamente alle altre forze dell'ordine, cercherà di garantire l'osservanza e il rispetto dei provvedimenti emanati dal Governo".