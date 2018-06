Norcia, moto contro furgone: muore a 67 anni

NORCIA - È ancora da chiarire la dinamica del terribile incidente stradale che si è verificato poco dopo le 13 di domenica lungo la strada che collega Norcia a Preci. Un uomo di 67 anni, residente a Fano, è morto dopo che la moto che stava guidando ha impattato conte un furgone, condotto da una persona della zona. L'impatto è stato tremendo e per il 67enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri e 118. La strada 476 è rimasta chiusa per un paio d'ore.

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA