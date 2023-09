Monza: il week-end motoristico del presidente della Ternana Nicola Guida

Monza - Dopo la buona prestazione di ieri che aveva consentito a Nicola Guida di chiudere al dodicesimo posto la corsa del campionato Tcr Italy sul circuito di Monza, conquistando la seconda piazza nella categoria Master dopo il lavoro dei giudici di gara, il presidente della Ternana è tornato in pista questa domenica. Anche in questa circostanza la gara è stata influenzata dalla presenza nella mezzora di gara della Safety car costretta ad entrare nel circuito dopo un incidente. Nicola Guida ha concluso al 17esimo posto a bordo dell'Audi Rs3, salendo ancora una volta sul podio, come terzo, tra i master.

Per la cronaca Niels Langeveld (Honda Civic FL5) ha conquistato la vittoria in occasione di gara-2 del TCR Italy presso l’Autodromo Nazionale Monza: dopo aver trionfato anche nella giornata di sabato in seguito alle penalità assegnate dai commissari sportivi, l’olandese ha fatto sua anche la seconda prova sul circuito lombardo.

Terminata la corsa il presidente si è fatto una doccia, partendo in direzione Como per assistere alla gara della Ternana.

Scherzando ieri aveva detto che lui i 3 punti li aveva già conquistati. Poi in realtà con la classifica stravolta, a tarda serata sono arrivati a sette. A prescindere da tutto ciò, chissà che se la squadra riesce a regalargli il primo successo stagionale.