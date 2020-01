A Natale vanno anche i musei: Montefalco da record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFALCO - Record di affluenze al Museo di San Francesco. Nel mese di dicembre è stato registrato un incremento di visitatori del 14,29% rispetto allo scorso anno, con 255 ingressi in più. Nel solo dicembre i visitatori che hanno ammirato il ciclo degli affreschi del Benozzo Gozzoli sono stati 2.039. Il museo si conferma quindi uno dei musei più visitati dell'Umbria e in linea con il trend in crescita di tutta la regione per le festività natalizie.Nella prima settimana del 2020 proseguono le iniziative all'interno del Complesso museale di San Francesco - di proprietà del Comune di Montefalco e gestito da Sistema Museo - inserite nel cartellone della rassegna natalizia «C'era una volta...a Natale».Lunedì parte dal Museo di San Francesco "Montefalco Trek", l'itinerario pedonale con visita guidata per scoprire luoghi, mestieri e sapori del passato. Fino al 6 gennaio il Museo di San Francesco organizzerà «20 minuti con Benozzo» alle 12 ed alle 15.30.