Narni, gli 80enni in fila al campo da calcio: «Tutto bene!»

NARNI – I tabelloni con la primula, le indicazioni ben precise, le sedie interne ed esterne adeguatamente distanziate, le file ordinate, medici e infermieri cortesi e disponibili. E’ stata così l’apertura ufficiale delle vaccinazioni anti covid-19 avvenuta stamattina a Narni al campo di atletica leggera “Fabio Bertolini” dello scalo. In un clima sereno e tranquillo sono stati molto numerosi gli ottantenni che dalle 8 e 30 del mattino hanno iniziato ad affluire al “Bertolini”, mettendosi in fila in attesa del proprio turno per ricevere la dose di vaccino, dopo la prenotazione già effettuata. La prima giornata si è conclusa come da calendario alle 14. Si riprenderà sabato con gli stessi orari. In questa fase sono interessati i soggetti nati nel 1940 e inizio 1941, coloro che non deambulano o che per altre ragioni non possono spostarsi da casa, saranno raggiunti da una equipe medica che somministrerà loro il vaccino nell’abitazione.

