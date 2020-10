Narni, nuovo contagio: ora sono sette in isolamento obbligatorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un positivo al Covid – 19 riscontrato nel territorio del Comune di Narni; è un cittadino narnese già in isolamento volontario da diversi giorni ed asintomatico, per essere stato in vicinanza di altri contagiati. Sarà sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questo caso, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti.Lo informa il sindaco Francesco De Rebotti, che afferma “Nel frattempo proseguono le tamponature dei soggetti narnesi in precedenza positivi e siamo in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone che si sta effettuando in anche in queste ore e sono in attesa di esiti di altre negatività come preannunciato dagli stessi o da loro famigliari”. In queste condizioni sono almeno cinque narnesi in precedenza risultati positivi.La situazione attuale tra contagiati e guariti vede sette positività di cittadini narnesi e una positività di cittadino narnese domiciliato fuori comune.