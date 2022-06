Narni suona Ennio Morricone: Concerto sotto le stelle alla Rocca Albornoz

Narni- "La musica è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno: esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi ascolta". Parola di Ennio Morricone.

Appuntamento domenica 19 giugno alla Rocca Albornoz, dove le musiche immortali del maestro invaderanno il punto più alto del Colle Sant'Elia, circondati da bastioni, pietre secolari, e meraviglia architettonica, per vivere un viaggio al confine fra musica e cinema.

Lo show vanterà di una band d'eccezione che eseguirà il meglio del maestro Ennio Morricone, riarrangiato in chiave jazz, per un viaggio musicale che farà rivivere ai presenti le emozioni del suo miglior repertorio.

Da "Il Buono, il brutto e il cattivo", passando per "Mission" e terminando con i recenti lavori per Quentin Tarantino, vivremo un viaggio guidato dalle note eterne che hanno segnato la storia del cinema, portando l'orgoglio del nostro paese in tutto il mondo.

Un progetto firmato dalla direzione artistica del collettivo "Parioli Theatre Club", ospitato presso gli spazi più prestigiosi: Alexanderplatz, Teatro Parioli, Giardini della Filarmonica, Teatro Posillipo, Villa Giulia, Casa delJazz, e molti altri.

La band è composta da Patrizio Destriere ai saxofoni, Claudio D'amato al pianoforte, Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Giampaolo Scatozza alla batteria.