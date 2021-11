Narni, a "scuola di genitori". Al via un ciclo di incontri per districarsi fra social e nuove tecnologie.

NARNI A scuola di genitori. Questa sera il primo appuntamento del ciclo di incontri rivolto alle famiglie sulla difficoltà di "essere genitori" oggi.

Alle 21 nella sala del centro civico di San Liberato esperti nel settore dell'informatica e delle nuove tecnologie, cercheranno di fornire strumenti e indicazioni utili per migliorare la consapevolezza digitale sia degli adulti che dei più giovani.

«Si tratta di una prima edizione -ha spiegato l'assessora del comune di Narni Silvia Tiberti- con lo scopo di condividere un momento di riflessione sull'esperienza genitoriale e le difficoltà sempre maggiori che si incontrano nello svolgere questo ruolo».

Il tema di questa sera è "Io clicco positivo. I ragazzi nella rete” a cura del dottor Diego Buratta responsabile della cooperativa sociale Pepita Umbria.

In calendario altri due appuntamenti, il 2 e il 9 dicembre per dare modo a più genitori possibile di partecipare.

«L’iper-complessità del mondo contemporaneo, l’eccesso di stimoli e input a cui sono sottoposti i più giovani, soprattutto in ragione dell’uso, o abuso, dei social -continua tiberti- rende i genitori sempre meno in grado di gestire in modo sano la relazione intergenerazionale e il corretto uso dei nuovi mezzi tecnologici».



In un’ottica di massima diffusione e capillarità dell’iniziativa verrà replicata all’inizio del 2022 in altri territori.