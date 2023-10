NARNI Premio Narnia alla memoria dell'ingegner Giuseppe Fortunati. In occasione del decennale del premio, l'associazione Tutti per Narni ha voluto consegnare il riconoscimento a una delle figure più amate e stimate dalla comunità.

«Giuseppe Fortunati - scrivono dall'associazione - è stato un uomo illuminato e un precursore, ha contribuito a far conoscere Narni e Narnia nel mondo.

Grazie alla sua intuizione ha scoperto il possibile legame tra Narnia e Narni. Se oggi Narnia è diventato il titolo di una nota trilogia della Disney conosciuta in tutto il mondo il merito è di un uomo che ha dedicato disinteressatamente tutta la vita alla propria città».

Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale Enrico Melasecche, la presidente della provincia Laura Pernazza, la consigliera regionale Eleonora Pace, l'assessore comunale di Narni Luca Tramini, il vice presidente del consiglio comunale di Terni Raffaello Federighi e il presidente dell'istituto Beata Lucia di Narni Sergio Rossi.