"Calvinfesta", un Natale all'insegna di musica, arte e natura.

CALVI DELL’UMBRIA Musica, teatro, cinema, natura, arte. Fino al 6 gennaio va in scena ‘CalvinFesta’, iniziativa organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con tantissime delle associazioni del territorio in occasione del periodo natalizio. Tantissime le iniziative in programma.

Fino al 6 gennaio, presso il Palazzo Comunale sarà possibile visitare la Mostra Permanente dei Presepi artigianali con opere realizzate da artisti locali e non.

Domenica 5 dicembre “La teatralità del Natale. Dal presepe di San Francesco di Greccio a quello Monumentale di Calvi dell’Umbria”, iniziativa dedicata ai simboli della Natività che caratterizzano Calvi, dai murales che impreziosiscono vicoli e piazze al pregevole Presepe Monumentale in terracotta policroma del XVI secolo, realizzato da Giacomo e Raffaele da Montereale. Alle ore 15 l'appuntamento è a piazza Mazzini da dove si procederà con la visita guidata a cura di Arianna Gabrielli mentre alle 16 nella Sala Consiliare del Comune si svolgerà l’incontro “Dialogo sul Presepe Monumentale” a cura di Giuseppe Cassio e Pietro Messa.

Mercoledì 8 dicembre alle 12, presso il Teatro degli Occhi si svolgerà lo spettacolo finale del laboratorio teatrale per bambini sul classico di Charles Dickens, “Canto di Natale”, a cura di Serena D’Andria. Alle 17 nel Teatro del Monastero l’Ensemble Histriones Carbij proporrà un concerto di musica antica natalizia dal titolo “Gaudete, Christus est natus” utilizzando strumenti d’epoca e con brani in lingua originale.

Sabato 11 dicembre incontro dal tema “Riflessioni sul Cambiamento Climatico” con il geologo Luca Racanicchi.

Domenica 12 la mattinata sarà dedicata al trekking urbano tra arte, storia e natura. Alle 16 nel Teatro del Monastero si svolgerà il concerto acustico dal titolo “Nartico live” con l’artista Nicolò Angelosanti.

Sabato 18, il pomeriggio sarà dedicato a bambini ed adulti per scoprire e condividere usi, costumi e piatti tipici natalizi di altri Paesi.

Domenica 19 si svolgerà il laboratorio didattico di riciclo creativo ‘Ricicli…amo con arte!’ volto a sensibilizzare i bambini al rispetto per l’ambiente. Nel pomeriggio sarà proiettato il film documentario sul post terremoto di Norcia “Storie di pietre”, regia e sceneggiatura di Alessandro Leone.

Il 25 dicembre proiezione di film classici del Natale per bambini.

Domenica 26 per il “Premio Nazionale Roberto Rossellini 2021” si svolgerà la proiezione dei cortometraggi vincitori del premio per la sezione sceneggiature e di altri documentari che hanno avuto come location per le riprese Calvi dell’Umbria.

Lunedì 27 al Teatro degli Occhi andrà in scena il monologo “In nome della madre” di Erri De Luca, con Galatea Ranzi; regia di Gianluca Barbadori, costumi di Lia F. Morandini.

Il nuovo anno inizia domenica 2 gennaio 2022 all’insegna del teatro con la pièce “La tovaglia di Trilussa” di e con Ariele Vincenti.

Per tutto il periodo è possibile visitare il Museo del Monastero delle Orsoline e la Pinacoteca, in cui sono custodite le opere della Collezione Chiomenti Vassali. Fra gli artisti della collezione Pieter Brueghel il Giovane e Guido Reni.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza anti Covid-19.

Per informazioni: www.calviturismo.it oppure Info Point, telefono 333 9615741 (Piazza Mazzini, 14, 05032 Calvi dell’Umbria, Terni).