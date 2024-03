Narni, la pittrice Isabella Madolini presenta "La danza della vita"

NARNI In mostra l'action painting di Isabella Madolini. Narnese, specializzata in design industriale e gioielleria, ha ripreso a dipingere recentemente. Ne è nata la collezione 'La danza della vita'. La mostra è allestita nei locali dello studio fotografico di Melissa Marchetti, a Narni Scalo, fino alla fine del mese di marzo.

«Isabella Madolini - si legge in una nota - presenta una sorprendente 'Action Painting' (pittura d'azione). Questo modo di dipingere fa sentire l’artista parte delle sue opere, e il suo desiderio è farci immergere nel suo mondo e oltre che guardare ci invita a toccare alcuni dei suoi quadri. Queste opere non desiderano esprimere una realtà oggettiva o soggettiva, ma liberare una tensione che in grande quantità si accumula in noi».