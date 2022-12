Sabato 17 Dicembre 2022, 09:21

NARNI Il teatro si trasforma e diventa Manini Christmas Village. Da oggi all'8 gennaio sul palco del teatro comunale si pattina sul ghiaccio. Una sorpresa di Natale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. «Un luogo sicuro, al riparo dalla pioggia e al calduccio - spiegano gli organizzatori - per divertirsi e passare insieme uno dei momenti più attesi dell'anno». Per due settimane, tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, niente sarà come appare di solito. Al posto di platea, palchetti e coro ci saranno un mercatino di prodotti locali sostenibili ed ecologici, la grotta degli gnomi, il regno delle caramelle e l'officina di Babbo Natale mentre sotto i riflettori del palcoscenico sarà allestita una vera e propria pista di pattinaggio sul ghiaccio. «Un percorso multisensorale. Un progetto - spiega Ilaria Ceci del direttivo del teatro- pensato e sviluppato nell'ottica di avvicinare e ri-avvicinare il più possibile le persone al teatro. Di instaurare un rapporto di familiarità, anche con un target che magari non frequenta abitualmente questi luoghi. Abbiamo pensato il teatro come una grande casa, il luogo per eccellenza in cui le persone si riuniscono nei giorni di festa. Abbiamo pensato di collegare il teatro al Natale per creare nuovi ricordi, riappropriarci degli spazi comuni con il calore nostalgico di quelle atmosfere che ognuno di noi ha nel cuore». Una linea, quella della riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, che la direzione artistica del Manini guidata da Davide Sacco e Francesco Montanari sta portando avanti in tutte le sue iniziative. Come Occupazioni cittadine. L'evento di quarantott'ore durante il quale i cittadini hanno recitato, mangiato e dormito sul palcoscenico facendo del teatro la propria casa. «Cos'è il teatro -continuano gli organizzatori - se non il luogo in cui lo spettatore vive ciò che vede e crede a quello che vive, come in un sogno? Quest'anno tornare a stare insieme ed evadere dalle mura che ci hanno separati durante i lockdown, è l'obiettivo di tutti». Un progetto quello della pista di ghiaccio, mai realizzato sul palco di un teatro, che non ha mancato di far alzare qualche sopracciglio. «Noi amiamo il teatro - ha detto senza mezzi termini Ilaria Ceci - non faremmo mai qualcosa che potesse metterlo a rischio. Per l'allestimento della pista abbiamo contattato una società leader in questo settore (la stessa che ha seguito la realizzazione della pista di ghiaccio a Disneyland Paris). Si tratta di una pista in ghiaccio sintetico, che, e di questi tempi non guasta, non ha nemmeno bisogno di energia elettrica per essere alimentata. Tanto per rendere l'idea viene utilizzata anche da pattinatori professionisti per gli allenamenti». Per tutta la durata della manifestazione evento, sarà aperto anche lo Smac -Sala Misciano Art Club che ospiterà eventi musicali.