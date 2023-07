Sabato 8 Luglio 2023, 06:00

FOLIGNO - Diocesi di Foligno in lutto per la morte di Mauro Petrini. Domenica pomeriggio , alle ore 17.30 a seguito di un incidente stradale è deceduto Mauro Petrini, operatore della Fondazione Arca del Mediterraneo che si é occupato anche dell’ufficio immigrazione della Caritas diocesana. Il vescovo monsignor Domenico Sorrentino e Mauro Masciotti direttore della Caritas diocesana si uniscono al cordoglio per i suoi familiari con la preghiera e vicinanza a tutti coloro che lavoravano con lui. La notizia della tragedia è rimbalzata a Foligno poco prima delle 20 di domenica lasciando tutti sconcertati. Petrini, 59 anni, che viaggiava in sella ad uno scooterone, è rimasto coinvolto in un incidente che si è verificato intorno alle 17.30 di domenica a Muccia, in provincia di Macerata, non lontano dall’ingresso della superstrada. Stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Camerino intervenuti sul posto insieme al 118,, l'uomo, a bordo di uno scooter, avrebbe fatto tutto da solo, scivolando su una curva. Il 59enne è caduto rovinosamente a terra. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Condotto all’ospedale di Camerino sarebbe spirato poco dopo. Nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Sull’accaduto, come detto, stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri della Compagnia di Camerino cui spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica dlel'accaduto. . Ai colleghi della Compagnia di Foligno, guidati dal maggiore Giuseppe Agresti, è toccato il compito, delicatissimo, di informare i familiari dell’avvenuta tragedia.