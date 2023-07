A Montone arrivano i vip: Jovannotti prende un aperitivo con Terry Gilliam e Rick Rubin

MONTONE - L'Umbria Film Festival ha fatto incontrare Jovanotti, Terry Gilliam e Rick Rubin. Nella foto che Lorenzo Cherubini ha pubblicato sui suoi profili social ne mette in evidenza la comune passione “per la barba”. Più curata quella di Gilliam, regista di Monty Pyton, L'esercito delle 12 scimmie, La leggenda del pescatore, che a Montone è ormai di casa ed è presidente onorario della manifestazione. Più fluente la barba di Rubin, considerato «uno dei più importanti produttori» americani degli ultimi anni. Ex presidente della Columbia Records, è conosciuto per le incursioni in diversi generi musicali. L'Heavy metal con i Metallica, il rock con Mick Jagger e Tom Petty, ma anche il country con Johnny Cash e le Dixie Chicks. Da marinaio l'”onor del mento” sfoggiato dal cantautore cortonese. Sul Festival, dopo la consegna delle chiavi della città a Trine Dyrholm, Orso d'argento a Berlino per la miglior interpretazione femminile in “La comune”, domani, domenica, cala il sipario con il concerto della Filarmonica Braccio Fortebraccio.